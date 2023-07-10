"Сутки без воды и света": Разрушительный потоп превратил в кошмар отдых русских туристов в Абхазии

Российский турист Кирилл Михалкин рассказал об обстановке в Абхазии, на которую обрушилась сильнейшая непогода с ливнями, штормом и смерчем. Мужчина рассказал газете "Петербургский дневник", что 5 июля он приехал отдыхать с компанией в один из отелей села Лдзаа, но они вынуждены были перебраться в Пицунду из-за наступающей воды.

Наводнение в Абхазии 10 июля 2023 года. Видео © Газета "Петербургский дневник" / Кирилл Михалкин

"Мы вчера вечером уехали в Пицунду, потому что вода была уже на соседней улице, а в отеле сутки не было ни воды, ни света. Дождь шёл всю ночь и продолжается до сих пор. Мы ждём, пока расчистят дорогу в Сочи, чтобы уехать своим ходом — мы на машине", — говорит Кирилл.