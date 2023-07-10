"Сутки без воды и света": Разрушительный потоп превратил в кошмар отдых русских туристов в Абхазии
Российские туристы оказались в ловушке из-за наводнения в Абхазии
Российский турист Кирилл Михалкин рассказал об обстановке в Абхазии, на которую обрушилась сильнейшая непогода с ливнями, штормом и смерчем. Мужчина рассказал газете "Петербургский дневник", что 5 июля он приехал отдыхать с компанией в один из отелей села Лдзаа, но они вынуждены были перебраться в Пицунду из-за наступающей воды.
Наводнение в Абхазии 10 июля 2023 года. Видео © Газета "Петербургский дневник" / Кирилл Михалкин
"Мы вчера вечером уехали в Пицунду, потому что вода была уже на соседней улице, а в отеле сутки не было ни воды, ни света. Дождь шёл всю ночь и продолжается до сих пор. Мы ждём, пока расчистят дорогу в Сочи, чтобы уехать своим ходом — мы на машине", — говорит Кирилл.
Напомним, что непогода обрушилась на всё Черноморское побережье, включая Краснодарский край и Турцию. Штормовое предупреждение действует в Сочи на ближайшие двое суток. Метеорологи прогнозируют дожди, град и ветер, есть угроза выхода рек из берегов. Лайф публиковал видео, как десять автомобилей смыло с дороги потоком воды. А в Анапе мужчина погиб при попытке спасти тонущую женщину, несмотря на шторм и смерч.
Газета "Петербургский дневник" / Кирилл Михалкин