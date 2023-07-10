Синоптики рассказали, когда в Сочи прекратятся разрушительные ливни

Дожди в Сочи будут продолжаться ещё как минимум двое суток — до 12 июля. Об этом рассказала Алина Котилевская, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

"Сегодня выпадет ещё порядка 30–40 мм дождя. 100 мм — это месячная норма. Получается, что за сутки выпадет около месячной нормы осадков в Сочи. В Сочи дожди сохранятся до 12 июля, до середины недели", — объяснила синоптик в беседе с RT.

Котилевская добавила, что за одну только прошедшую ночь в Адлере выпало 67 мм осадков. Тем не менее эксперт обнадёжила, что пиковая точка непогоды осталась позади — и теперь интенсивность ливней будет постепенно сходить на нет, а во второй половине недели в городе ожидают переменную облачность без осадков.

"Сегодня в городе +22...+23 °С, до среды температура будет такой, потом до +24...+25 °С", — подытожила она.