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10 июля, 12:15

Синоптики рассказали, когда в Сочи прекратятся разрушительные ливни

Синоптик Котилевская: Дожди в Сочи продолжатся до 12 июля

<p>Из-за непогоды в Сочи потоком смыло с десяток автомобилей. Фото © <a href="http://www.sochiadm.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба администрации Сочи</a> </p>

Из-за непогоды в Сочи потоком смыло с десяток автомобилей. Фото © Пресс-служба администрации Сочи

Дожди в Сочи будут продолжаться ещё как минимум двое суток — до 12 июля. Об этом рассказала Алина Котилевская, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

"Сегодня выпадет ещё порядка 30–40 мм дождя. 100 мм — это месячная норма. Получается, что за сутки выпадет около месячной нормы осадков в Сочи. В Сочи дожди сохранятся до 12 июля, до середины недели", объяснила синоптик в беседе с RT.

Котилевская добавила, что за одну только прошедшую ночь в Адлере выпало 67 мм осадков. Тем не менее эксперт обнадёжила, что пиковая точка непогоды осталась позади — и теперь интенсивность ливней будет постепенно сходить на нет, а во второй половине недели в городе ожидают переменную облачность без осадков.

"Сегодня в городе +22...+23 °С, до среды температура будет такой, потом до +24...+25 °С",  подытожила она.

В Сочи работают тревожные сирены из-за мощнейших ливней, затопивших улицы

В Сочи работают тревожные сирены из-за мощнейших ливней, затопивших улицы

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в Сочи на ближайшие двое суток. Метеорологи прогнозируют дожди, град и ветер. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, есть угроза выхода рек из берегов. Ранее Лайф публиковал видео, как десять автомобилей смыло с дороги потоком воды.

Юрий Лысенко
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