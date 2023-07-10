В Сочи работают тревожные сирены из-за мощнейших ливней, затопивших улицы

В Сочи продолжаются мощнейшие ливни, в Адлерском районе работают тревожные сирены, жителей призывают оставаться дома. Из-за непогоды отменяются авиарейсы, прибывшие самолëты кружат над морем и не могут сесть, часть рейсов перенаправлены в Минеральные Воды. Видео разгула стихии публикует SHOT.

Сочи продолжает заливать из-за мощнейших ливней. Видео © t.me / SHOT

Сочинцы в соцсетях размещают видео с последствиями погодных аномалий: дороги отсутствуют, видимость стремится к нулю, водители передвигаются на ощупь, пешеходы по колено, а то и по пояс в воде. На некоторых улицах затоплены подъезды. Перекрыт участок федеральной трассы на Псоу.

По прогнозам, сильные дожди могут идти в этом районе до вечера 10 июля. В пресс-службе мэрии сообщают, что приняты все меры предосторожности, но людям следует оставаться в безопасном месте.