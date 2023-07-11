Югу России угрожает вторая волна разрушительных ливней и торнадо

Ливни и смерчи на Черноморском побережье продлятся ещё как минимум два дня. С таким тревожным предупреждением к жителям Краснодарского края и Крыма, а также отдыхающим обратился ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

По его словам, для средних широт и субтропиков такая капризная погода — вариант нормы, здесь всегда периоды потепления сменяют периоды похолодания.