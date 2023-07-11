Югу России угрожает вторая волна разрушительных ливней и торнадо
Метеоролог Старков: Ливни и смерчи на Чёрном море сменит жара, но ненадолго
Ливни и смерчи на Черноморском побережье продлятся ещё как минимум два дня. С таким тревожным предупреждением к жителям Краснодарского края и Крыма, а также отдыхающим обратился ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.
По его словам, для средних широт и субтропиков такая капризная погода — вариант нормы, здесь всегда периоды потепления сменяют периоды похолодания.
"Период такой неустойчивой погоды наблюдается повсеместно вдоль всего Черноморского побережья, вдоль всего Кавказского хребта. Смерчи над морем, но на сушу они не выходят. Погода достаточно ветреная, но хуже уже не будет. Далее — стабильная жара, на Черноморском побережье до +30. Но неустойчивая погода обязательно вернётся", — приводит слова Старкова Ura.ru.
Отметим, что отдыхающим на Черноморских курортах в последние несколько дней действительно не повезло. В ночь на 9 июля из-за мощных ливней в Сочи около десяти автомобилей унесло потоком воды. В Краснодаре из-за бушующего залпового дождя оказались затоплены многие улицы, а автомобилистам пришлось не ехать, а буквально плыть по дорогам. Ситуация с погодой омрачила отдых и в других курортных городах. В Анапе мужчина погиб при попытке спасти тонущую женщину, несмотря на шторм и смерч. МЧС Абхазии рекомендовало туристам ненадолго отложить визит в республику из-за наводнения, а одну москвичку даже унесло течением во время разрушительного наводнения в Гаграх.
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