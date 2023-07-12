Три человека пропали без вести во время наводнения в Туапсинском районе
Три человека пропали без вести в затопленном ливнями Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
"По информации краевого Министерства ГО и ЧС, системы оповещения населения сработали вовремя. Пострадавших и погибших нет. Три человека числятся пропавшими", — говорится в сообщении.
Обстановка в селе Небуг Туапсинского района после залповых ливней. Видео © Телеграм-канал "Мой Туапсе"
Напомним, в ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. Режим ЧС был введён в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Работники экстренных служб сейчас откачивают воду с дорог и расчищают подтопленные территории. При этом штормовое предупреждение продолжает действовать во многих городах Черноморского побережья.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов