В ряде населённых пунктов Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать. Сильный ливень подтопил улицы посёлков. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, спасатели эвакуировали группы туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в четыре ПВР. Также он сообщил, что на автодороге в районе посёлка Новомихайловского сошёл сель, из-за чего движение возможно только по одной полосе. Лайф также писал, что над Чёрным морем в Туапсинском районе заметили сразу три смерча.