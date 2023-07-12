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12 июля, 07:00
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В ряде населённых пунктов Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней

<p>Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Режим ЧС из-за сильных дождей был введён в четырёх населённых пунктах Туапсинского района Кубани. Речь идёт о Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях.

В ряде населённых пунктов Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней. Видео © Telegram / Мой Туапсе

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, есть подтопленные дома. Из зон подтопления проводится эвакуация населения в пункты временного размещения. На месте продолжают работать экстренные службы.

В Туапсинском районе реки вышли из берегов и затопили автомобили по крыши

В Туапсинском районе реки вышли из берегов и затопили автомобили по крыши

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 миллиметра осадков, сейчас уровень воды в реках начал спадать. Сильный ливень подтопил улицы посёлков. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, спасатели эвакуировали группы туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в четыре ПВР. Также он сообщил, что на автодороге в районе посёлка Новомихайловского сошёл сель, из-за чего движение возможно только по одной полосе. Лайф также писал, что над Чёрным морем в Туапсинском районе заметили сразу три смерча.

Вода по колено: Сирены включили в краснодарском посёлке Джубга из-за наводнения

Вода по колено: Сирены включили в краснодарском посёлке Джубга из-за наводнения

Иван Косицын
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