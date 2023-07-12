В Туапсинском районе реки вышли из берегов и затопили автомобили по крыши

Из-за ливней, обрушившихся на Туапсинский район, затопило село Лермонтово. Как передаёт "Кубань 24", автомобили еле передвигаются по дорогам из-за большого количества воды.

Из-за ливней реки вышли из берегов и затопили Туапсинский район. Видео © T.me / "Чат. Джубга Лермонтово Новомихайловский"

В селе Ольгинка вода залила по крыши припаркованные авто. Информации о пострадавших не поступало.

В то же время по Новороссийскому шоссе от Тенгинского сельского поселения до Джубги растянулась пробка протяжённостью 7 км. Люди спасаются от наводнения. Некоторые участки трассы М4 "Дон" перекрыты из-за ливней и оползня.

"Поднялись реки Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. Вода находится в русле. Сейчас на месте работают оперативные группы администраций и МЧС. Из лесного массива эвакуирована тургруппа из 40 человек, среди них 37 детей", — сообщает МЧС Кубани.