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12 июля, 05:22

В Туапсинском районе реки вышли из берегов и затопили автомобили по крыши

МЧС Кубани: Из-за ливней реки вышли из берегов и затопили Туапсинский район

<p>Из-за ливней реки вышли из берегов и затопили Туапсинский район. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/dzhubga" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Чат. Джубга Лермонтово Новомихайловский"</a></p>

Из-за ливней реки вышли из берегов и затопили Туапсинский район. Обложка © T.me / "Чат. Джубга Лермонтово Новомихайловский"

Из-за ливней, обрушившихся на Туапсинский район, затопило село Лермонтово. Как передаёт "Кубань 24", автомобили еле передвигаются по дорогам из-за большого количества воды.

Из-за ливней реки вышли из берегов и затопили Туапсинский район. Видео © T.me / "Чат. Джубга Лермонтово Новомихайловский"

В селе Ольгинка вода залила по крыши припаркованные авто. Информации о пострадавших не поступало.

В то же время по Новороссийскому шоссе от Тенгинского сельского поселения до Джубги растянулась пробка протяжённостью 7 км. Люди спасаются от наводнения. Некоторые участки трассы М4 "Дон" перекрыты из-за ливней и оползня.

"Поднялись реки Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. Вода находится в русле. Сейчас на месте работают оперативные группы администраций и МЧС. Из лесного массива эвакуирована тургруппа из 40 человек, среди них 37 детей", — сообщает МЧС Кубани.

На данный момент осадки прекратились.

Вода по колено: Сирены включили в краснодарском посёлке Джубга из-за наводнения

Вода по колено: Сирены включили в краснодарском посёлке Джубга из-за наводнения

Напомним, непогода обрушилась на всё Черноморское побережье Кавказа, включая Краснодарский край и Турцию. Штормовое предупреждение действовало в Сочи последние двое суток. Лайф публиковал видео, как десять автомобилей смыло с дороги потоком воды. А МЧС Абхазии рекомендовало туристам не приезжать в Гагру из-за наводнения. Кроме того, у Крымского моста заметили мощный смерч.

Анатолий Симоненко
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