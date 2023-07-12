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12 июля, 10:38

Волгоградский чиновник погиб, спасая тонувшую в Чёрном море женщину

Волгоградский чиновник Ткачёв погиб в Анапе, пытаясь спасти тонущую женщину

<p>Михаил Ткачёв. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/public172926886?z=photo-172926886_457239950/album-172926886_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Комитет тарифного регулирования администрации Волгоградской области</a></p>

Михаил Ткачёв. Обложка © VK / Комитет тарифного регулирования администрации Волгоградской области

Чиновник из администрации Волгоградской области Михаил Ткачёв погиб в Анапе при попытке спасти тонущую женщину, сообщает пресс-служба регионального Комитета тарифного регулирования, где работал погибший.

"9 июля ушёл из жизни замначальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере Комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Юрьевич Ткачёв. Он погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе", — говорится в сообщении.

Коллеги отметили, что в органах тарифного регулирования Ткачёв работал с 2006 года. За годы своей трудовой деятельности он был представлен к ведомственным и региональным наградам.

По сообщению местных СМИ, трагедия произошла недалеко от санатория "Нептун". На помощь женщине, которая стала тонуть, бросились двое мужчин, один захлебнулся. По всей видимости, это и был Ткачёв. Очевидцы вытащили его из моря и пытались реанимировать до приезда медиков, но безуспешно. Второй мужчина и женщина, которая тонула, остались живы. Известно, что отдыхающая пошла купаться в шторм, нарушив запрет, который был введён на пляжах Анапы.

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Наталья Исакова
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