Волгоградский чиновник погиб, спасая тонувшую в Чёрном море женщину

Чиновник из администрации Волгоградской области Михаил Ткачёв погиб в Анапе при попытке спасти тонущую женщину, сообщает пресс-служба регионального Комитета тарифного регулирования, где работал погибший.

"9 июля ушёл из жизни замначальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере Комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Юрьевич Ткачёв. Он погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе", — говорится в сообщении.

Коллеги отметили, что в органах тарифного регулирования Ткачёв работал с 2006 года. За годы своей трудовой деятельности он был представлен к ведомственным и региональным наградам.

По сообщению местных СМИ, трагедия произошла недалеко от санатория "Нептун". На помощь женщине, которая стала тонуть, бросились двое мужчин, один захлебнулся. По всей видимости, это и был Ткачёв. Очевидцы вытащили его из моря и пытались реанимировать до приезда медиков, но безуспешно. Второй мужчина и женщина, которая тонула, остались живы. Известно, что отдыхающая пошла купаться в шторм, нарушив запрет, который был введён на пляжах Анапы.