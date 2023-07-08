Регион

Уведомления отключены

8 июля, 13:24

Двое маленьких мальчиков утонули во время рыбалки в Подмосковье

Прокуратура Подмосковья: Два мальчика утонули в пожарном водоёме под Истрой

В Московской области два мальчика утонули в пожарном водоёме под Истрой во время рыбалки. Об этом сообщила в своём телеграм-канале прокуратура региона.

Пожарный водоём под Истрой, в котором нашли двоих утонувших мальчиков. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

Тела обнаружили около 14:00 в СНТ "Луна-2", который находится в деревне Зенькино городского округа Истра. У обоих мальчиков 2015 и 2017 годов рождения присутствуют признаки утопления.

Предварительно установлено, что ребята катались на велосипедах неподалёку от дома и сделали остановку у пожарного водоёма, решив в нём порыбачить. В процессе один из мальчиков сорвался в воду, а второй бросился ему на помощь. К несчастью, выбраться своими силами у них не получилось. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Камера сняла, как утонувший москвич пытался догнать переплывающего пруд друга

Камера сняла, как утонувший москвич пытался догнать переплывающего пруд друга

Ранее в Якутии девятиклассница утонула в бассейне во время выпускного. Девочка потеряла сознание в воде, её вытащили из бассейна и вызвали скорую. Родители попытались самостоятельно привести дочь в чувство, это получилось, но ненадолго.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Московской области

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров