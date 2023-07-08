Двое маленьких мальчиков утонули во время рыбалки в Подмосковье
Прокуратура Подмосковья: Два мальчика утонули в пожарном водоёме под Истрой
В Московской области два мальчика утонули в пожарном водоёме под Истрой во время рыбалки. Об этом сообщила в своём телеграм-канале прокуратура региона.
Пожарный водоём под Истрой, в котором нашли двоих утонувших мальчиков. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области
Тела обнаружили около 14:00 в СНТ "Луна-2", который находится в деревне Зенькино городского округа Истра. У обоих мальчиков 2015 и 2017 годов рождения присутствуют признаки утопления.
Предварительно установлено, что ребята катались на велосипедах неподалёку от дома и сделали остановку у пожарного водоёма, решив в нём порыбачить. В процессе один из мальчиков сорвался в воду, а второй бросился ему на помощь. К несчастью, выбраться своими силами у них не получилось. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее в Якутии девятиклассница утонула в бассейне во время выпускного. Девочка потеряла сознание в воде, её вытащили из бассейна и вызвали скорую. Родители попытались самостоятельно привести дочь в чувство, это получилось, но ненадолго.
Telegram / Прокуратура Московской области