В Татарстане девочка утонула после падения на неё подростка с тарзанки

На озере Средний Кабан в Казани школьница утонула после того, как на неё упал катавшийся рядом на тарзанке подросток. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Трагедия произошла днём в воскресенье в Приволжском районе. Водолазы, прибывшие на место после сообщения о ЧП, спустя час поисков обнаружили тело девочки на глубине трёх метров в десяти метрах от берега.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребёнка, по её результатам будет принято процессуальное решение.