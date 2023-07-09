В Татарстане девочка утонула после падения на неё подростка с тарзанки
Место гибели школьницы на озере Средний Кабан в Казани. Фото © МЧС России
На озере Средний Кабан в Казани школьница утонула после того, как на неё упал катавшийся рядом на тарзанке подросток. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Трагедия произошла днём в воскресенье в Приволжском районе. Водолазы, прибывшие на место после сообщения о ЧП, спустя час поисков обнаружили тело девочки на глубине трёх метров в десяти метрах от берега.
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребёнка, по её результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее в Подмосковье два маленьких мальчика утонули во время рыбалки. Из пожарного водоёма, куда упали оба мальчика, ребята выбраться сами не смогли, взрослых поблизости не было.