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9 июля, 18:38
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В Татарстане девочка утонула после падения на неё подростка с тарзанки

<p>Место гибели школьницы на озере Средний Кабан в Казани. Фото © МЧС России</p>

Место гибели школьницы на озере Средний Кабан в Казани. Фото © МЧС России

На озере Средний Кабан в Казани школьница утонула после того, как на неё упал катавшийся рядом на тарзанке подросток. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Трагедия произошла днём в воскресенье в Приволжском районе. Водолазы, прибывшие на место после сообщения о ЧП, спустя час поисков обнаружили тело девочки на глубине трёх метров в десяти метрах от берега.

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ребёнка, по её результатам будет принято процессуальное решение.

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Ранее в Подмосковье два маленьких мальчика утонули во время рыбалки. Из пожарного водоёма, куда упали оба мальчика, ребята выбраться сами не смогли, взрослых поблизости не было.

Ирина Фальке
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