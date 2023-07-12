Ещё два человека утонули во время шторма на черноморском побережье в Анапе

Ещё два человека утонули при купании в Чёрном море у побережья Анапы во время сильного шторма. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

По его информации, в районе пансионата "Аквамарин" из воды достали тела мужчины и женщины, на вид обоим 50–55 лет. Личности погибших сейчас устанавливаются. Полиция проводит рейды по пляжам, выгоняя людей из воды.