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12 июля, 14:30

Ещё два человека утонули во время шторма на черноморском побережье в Анапе

<p>Два человека утонули в Анапе. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/54038" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Два человека утонули в Анапе. Обложка © SHOT

Ещё два человека утонули при купании в Чёрном море у побережья Анапы во время сильного шторма. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, в районе пансионата "Аквамарин" из воды достали тела мужчины и женщины, на вид обоим 50–55 лет. Личности погибших сейчас устанавливаются. Полиция проводит рейды по пляжам, выгоняя людей из воды.

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Ранее уже сообщалось, что мужчина утонул в Чёрном море у побережья Анапы во время шторма. Погибший хотел спасти женщину. Как оказалось, жертвой стал чиновник из администрации Волгоградской области Михаил Ткачёв.

Иван Косицын
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