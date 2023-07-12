Ещё два человека утонули во время шторма на черноморском побережье в Анапе
Два человека утонули в Анапе. Обложка © SHOT
Ещё два человека утонули при купании в Чёрном море у побережья Анапы во время сильного шторма. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, в районе пансионата "Аквамарин" из воды достали тела мужчины и женщины, на вид обоим 50–55 лет. Личности погибших сейчас устанавливаются. Полиция проводит рейды по пляжам, выгоняя людей из воды.
Ранее уже сообщалось, что мужчина утонул в Чёрном море у побережья Анапы во время шторма. Погибший хотел спасти женщину. Как оказалось, жертвой стал чиновник из администрации Волгоградской области Михаил Ткачёв.