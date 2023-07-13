Метеоролог назвала дальнейший маршрут разрушительного циклона из Сочи

Разрушительный циклон, который принёс ливни, смерчи, град и оползни в Сочи, в дальнейшем отправится на север России — на Урал и юг Сибири. Об этом в беседе с Ura.ru предупредила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По её словам, в Свердловской области 15 и 16 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и порывами ветра до 15-25 м/с. Эксперт подчеркнула, что "жизнь" циклону даёт жаркий воздух из Казахстана, в результате чего холод распространяется на Центральную Россию.

"Дальше этот циклон пойдёт по югу Западной Сибири, это Омская, Томская, Новосибирская области. К выходным дням там образуется циклон с сильными дождями. Также затронет он центральные районы Красноярского края, север Иркутской области. В общем, теперь на очереди, можно сказать, Урал и юг Сибири", — сообщила Паршина.