Метеоролог назвала дальнейший маршрут разрушительного циклона из Сочи
Специалист Гидрометцентра Паршина: Сочинская непогода отправится на север страны
Разрушительный циклон, который принёс ливни, смерчи, град и оползни в Сочи, в дальнейшем отправится на север России — на Урал и юг Сибири. Об этом в беседе с Ura.ru предупредила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По её словам, в Свердловской области 15 и 16 июля ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и порывами ветра до 15-25 м/с. Эксперт подчеркнула, что "жизнь" циклону даёт жаркий воздух из Казахстана, в результате чего холод распространяется на Центральную Россию.
"Дальше этот циклон пойдёт по югу Западной Сибири, это Омская, Томская, Новосибирская области. К выходным дням там образуется циклон с сильными дождями. Также затронет он центральные районы Красноярского края, север Иркутской области. В общем, теперь на очереди, можно сказать, Урал и юг Сибири", — сообщила Паршина.
По её словам, сильные дожди могут спровоцировать разлив рек, что может быть не опасным, если рядом нет сооружений. Он возможен на Кавказе, а вот на юге Сибири вероятности разлива рек практически нет. В зоне риска лишь Приморский край, где уже сейчас действует штормовое предупреждение о повышении уровня воды до опасной отметки с риском подтопления дорог, мостов и домов.
Лайф напоминает, что в ночь на 12 июля на Туапсинский район Краснодарского края обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. В нескольких поселениях был введён режим ЧС.
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