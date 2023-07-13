Более 40 человек не могут покинуть затопленный хутор на Кубани из-за разрушения моста

Более 40 человек оказались отрезаны от дорожного сообщения после разрушения автомобильного моста в Туапсинском районе Краснодарского края. Речь идёт о жителях хутора Полковничий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, у людей пока есть необходимые запасы еды.

Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Туапсинском районе. Видео © vk.com / МЧС Краснодарский край

"Полностью разрушен автомобильный мост на хуторе Полковничий, в котором проживают 40 человек, из них пятеро детей. Объездных путей нет. Люди обеспечены питанием на два дня. Связь с населением имеется", — указано в сообщении.