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12 июля, 21:32

Более 40 человек не могут покинуть затопленный хутор на Кубани из-за разрушения моста

МЧС: Хутор Полковничий на Кубани оказался отрезанным из-за разрушения моста

<p>Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Туапсинском районе. Обложка © vk.com / <a href="https://vk.com/mchs23" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Краснодарский край</a></p>

Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Туапсинском районе. Обложка © vk.com / МЧС Краснодарский край

Более 40 человек оказались отрезаны от дорожного сообщения после разрушения автомобильного моста в Туапсинском районе Краснодарского края. Речь идёт о жителях хутора Полковничий. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, у людей пока есть необходимые запасы еды.

Ликвидация последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений в Туапсинском районе. Видео © vk.com / МЧС Краснодарский край

"Полностью разрушен автомобильный мост на хуторе Полковничий, в котором проживают 40 человек, из них пятеро детей. Объездных путей нет. Люди обеспечены питанием на два дня. Связь с населением имеется", — указано в сообщении.

Также сообщается, что на хуторе не требуется помощь спасателей, к жителям смогут проехать автомобили повышенной проходимости в момент, когда спадёт вода.

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Лайф напоминает, что в ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. Режим ЧС был введён в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Пять человек пропало без вести. Работники экстренных служб сейчас откачивают воду с дорог и расчищают подтопленные территории. При этом штормовое предупреждение продолжает действовать во многих городах Черноморского побережья.

Анатолий Симоненко
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