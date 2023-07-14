Анна Цивилёва и атаман Долуда обсудили меры поддержки казаков – участников СВО

Председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва обсудила в рамках рабочей встречи с атаманом Всероссийского казачьего общества и депутатом Госдумы Николаем Долудой меры поддержки бойцов казачьих отрядов и их семей.

"Казачество имеет многовековую историю, которая тесно связана с православием и Россией. Казаки всегда защищали страну от внешних угроз, а также вели большую культурно-просветительскую деятельность, сохраняя и преумножая традиции предков", — подчеркнула глава фонда в своём телеграм-канале по итогам встречи.

Цивилёва отметила, что сегодня более 20 тысяч казаков в составе 15 казачьих добровольческих отрядов участвуют в боевых действиях в зоне СВО и по возвращении домой нередко испытывают трудности при получении мер поддержки.

"После возвращения из зоны СВО казаки сталкиваются со сложностями в оформлении мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, а также психологическую, юридическую помощь. [Фонд] не оставит без внимания обращения казаков и семей погибших бойцов", — отметила председатель фонда "Защитники Отечества".

Кроме того, она добавила, что Всероссийское казачье общество и "Защитники Отечества" готовят совместные проекты по патриотическому воспитанию молодёжи.