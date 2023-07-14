В Министерстве науки и высшего образования России прошло первое заседание рабочей группы наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" по обучению, переобучению и трудоустройству ветеранов СВО. Как отметила председатель фонда Анна Цивилёва, сегодня для бывших участников спецоперации предусмотрено множество вариантов получения высшего образования и переобучения, однако это должно происходить в комфортных условиях.

В фонде "Защитники Отечества" обсудили обучение и трудоустройство ветеранов СВО. Фото © Telegram / "Защитники Отечества"

"Поэтому обязательно будем предусматривать психологическое сопровождение ветеранов, которые после возвращения домой пойдут учиться", — сказала она.

Цивилёва добавила, что ветеранам необходимо помимо реабилитации содействовать в получении профессии, в том числе с нуля. Причём эти специальности должны быть востребованы на рынке труда, поэтому задача "Защитников Отечества" — сформировать с отраслевыми организациями соответствующие вакансии.

В фонде "Защитники Отечества" обсудили обучение и трудоустройство ветеранов СВО. Фото © Telegram / "Защитники Отечества"

В свою очередь министр науки и высшего образования Валерий Фальков, присутствовавший на заседании и возглавивший рабочую группу, напомнил, что в России создан большой набор инструментов как по обучению, так и по переобучению и трудоустройству ветеранов. По его словам, "важно все эти инструменты продемонстрировать, они должны быть доступны для демобилизованных".

В фонде "Защитники Отечества" обсудили обучение и трудоустройство ветеранов СВО. Фото © Telegram / "Защитники Отечества"

По итогам заседания он поручил составить перечень существующих инструментов, которые при поддержке филиалов фонда планируется распространить среди бойцов.