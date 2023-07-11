Москалькова и фонд "Защитники Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится на сайте организации.

Анна Цивилёва поблагодарила Татьяну Москалькову за внимание к фонду "Защитники Отечества". Видео © Telegram / Анна Цивилёва

Документ предусматривает объединение усилий в оказании социальной, правовой и информационной помощи ветеранам специальной военной операции (СВО) и семьям погибших бойцов. Кроме того, планируется организация просветительских и научных мероприятий, а также реализация совместных программ в области защиты прав военных.

"Получив большое количество обращений от жён, матерей бойцов СВО, мы увидели, что только наших усилий недостаточно. Создание такого мощного всероссийского центра, куда человек может прийти, получить помощь и поддержку в области образования, трудоустройства, медицинской и социальной реабилитации, даёт основание начать новый этап в общем благородном деле", — отметила Москалькова.

А Цивилёва добавила, что благодаря совместной работе получилось расширить круг помощи, ведь за каждой историей стоят судьбы людей, которые имеют большое значение не только для их семей, но и для государства. По её словам, взаимодействие с уполномоченными по правам человека в регионах поможет быстрее находить решения для сложных ситуаций.