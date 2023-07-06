МХАТ Горького покажет свои лучшие спектакли ветеранам специальной военной операции
Кехман и Цивилёва договорились о совместных культурных программах для ветеранов СВО
Глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва и гендиректор МХАТа им. Горького Владимир Кехман. Фото © Telegram / МХАТ Горького
Генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман провёл встречу с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилёвой. Темой стала реализация совместных культурных программ для ветеранов СВО и семей погибших бойцов.
Для подопечных фонда будут организованы лучшие театральные постановки из текущего репертуара. На встрече было отмечено, что культурные мероприятия — важный элемент возвращения ветеранов к привычной жизни и команда фонда продолжит проводить их регулярно.
"Мы не только покажем спектакли нашего театра на специальном гастрольном туре в честь 125-летия МХАТа, но и вместе с фондом "Защитники Отечества" организуем фестиваль, в котором примут участие МХАТ Горького, Михайловский театр и НОВАТ. Ведь защитники Отечества со всей России должны знать, что дома их ждут, а их семьи получают поддержку", — отметил Владимир Кехман.
Напомним, что государственный фонд "Защитники Отечества" был создан в апреле этого года по указу Владимира Путина. Задачей фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей военнослужащих. В фондах помогают с оформлением мер социальной, юридической и психологической поддержки, трудоустройством, получением лекарств и протезов, оформлением инвалидности и прочим. В фонде работают квалифицированные специалисты: психологи, работники МФЦ, медики и социальные координаторы.