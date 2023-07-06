ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 июля 2023, 09:55
3538

МХАТ Горького покажет свои лучшие спектакли ветеранам специальной военной операции

Кехман и Цивилёва договорились о совместных культурных программах для ветеранов СВО

Глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва и гендиректор МХАТа им. Горького Владимир Кехман. Фото © Telegram / МХАТ Горького

Глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва и гендиректор МХАТа им. Горького Владимир Кехман. Фото © Telegram / МХАТ Горького

Генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман провёл встречу с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилёвой. Темой стала реализация совместных культурных программ для ветеранов СВО и семей погибших бойцов.

Для подопечных фонда будут организованы лучшие театральные постановки из текущего репертуара. На встрече было отмечено, что культурные мероприятия — важный элемент возвращения ветеранов к привычной жизни и команда фонда продолжит проводить их регулярно.

"Мы не только покажем спектакли нашего театра на специальном гастрольном туре в честь 125-летия МХАТа, но и вместе с фондом "Защитники Отечества" организуем фестиваль, в котором примут участие МХАТ Горького, Михайловский театр и НОВАТ. Ведь защитники Отечества со всей России должны знать, что дома их ждут, а их семьи получают поддержку", — отметил Владимир Кехман.

В фонде "Защитники Отечества" обсудили "буксующие" инициативы по оказанию помощи бойцам СВО
В фонде "Защитники Отечества" обсудили "буксующие" инициативы по оказанию помощи бойцам СВО

Напомним, что государственный фонд "Защитники Отечества" был создан в апреле этого года по указу Владимира Путина. Задачей фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей военнослужащих. В фондах помогают с оформлением мер социальной, юридической и психологической поддержки, трудоустройством, получением лекарств и протезов, оформлением инвалидности и прочим. В фонде работают квалифицированные специалисты: психологи, работники МФЦ, медики и социальные координаторы.

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • мхат
  • Владимир Кехман
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Культура
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar