МХАТ Горького покажет свои лучшие спектакли ветеранам специальной военной операции

Генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман провёл встречу с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилёвой. Темой стала реализация совместных культурных программ для ветеранов СВО и семей погибших бойцов.

Для подопечных фонда будут организованы лучшие театральные постановки из текущего репертуара. На встрече было отмечено, что культурные мероприятия — важный элемент возвращения ветеранов к привычной жизни и команда фонда продолжит проводить их регулярно.

"Мы не только покажем спектакли нашего театра на специальном гастрольном туре в честь 125-летия МХАТа, но и вместе с фондом "Защитники Отечества" организуем фестиваль, в котором примут участие МХАТ Горького, Михайловский театр и НОВАТ. Ведь защитники Отечества со всей России должны знать, что дома их ждут, а их семьи получают поддержку", — отметил Владимир Кехман.