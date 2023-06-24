Всероссийский атаман Долуда: Казаки поддерживают президента и все его решения

Сегодня Россия как никогда нуждается в консолидации здоровых и патриотических сил. Об этом говорится в обращении Всероссийского атамана, депутата Госдумы Николая Долуды. По его словам, казаки всей страны сейчас вместе с президентом Владимиром Путиным и поддерживают принимаемые им решения.

"Сегодня наша страна переживает серьёзные испытания, отражая жестокую экспансию стран коллективного Запада во главе с Соединёнными Штатами Америки. Личные амбиции и обиды руководства ЧВК "Вагнер" не должны ставиться во главу угла. Это предательство внутри страны. Предательство национальных интересов и памяти тех бойцов, которые отдали свою жизнь за Родину", — отметил он.