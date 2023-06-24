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24 июня, 11:37

Всероссийский атаман Долуда: Казаки поддерживают президента и все его решения

Сегодня Россия как никогда нуждается в консолидации здоровых и патриотических сил. Об этом говорится в обращении Всероссийского атамана, депутата Госдумы Николая Долуды. По его словам, казаки всей страны сейчас вместе с президентом Владимиром Путиным и поддерживают принимаемые им решения.

"Сегодня наша страна переживает серьёзные испытания, отражая жестокую экспансию стран коллективного Запада во главе с Соединёнными Штатами Америки. Личные амбиции и обиды руководства ЧВК "Вагнер" не должны ставиться во главу угла. Это предательство внутри страны. Предательство национальных интересов и памяти тех бойцов, которые отдали свою жизнь за Родину", отметил он.

Главы новых регионов России выразили поддержку Путину на фоне военного мятежа

Главы новых регионов России выразили поддержку Путину на фоне военного мятежа

Ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Марина Калегина
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