Всероссийский атаман Долуда: Казаки поддерживают президента и все его решения
Сегодня Россия как никогда нуждается в консолидации здоровых и патриотических сил. Об этом говорится в обращении Всероссийского атамана, депутата Госдумы Николая Долуды. По его словам, казаки всей страны сейчас вместе с президентом Владимиром Путиным и поддерживают принимаемые им решения.
"Сегодня наша страна переживает серьёзные испытания, отражая жестокую экспансию стран коллективного Запада во главе с Соединёнными Штатами Америки. Личные амбиции и обиды руководства ЧВК "Вагнер" не должны ставиться во главу угла. Это предательство внутри страны. Предательство национальных интересов и памяти тех бойцов, которые отдали свою жизнь за Родину", — отметил он.
Ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими.
ТАСС / Валерий Матыцин