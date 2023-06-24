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24 июня, 10:53

Главы новых регионов России выразили поддержку Путину на фоне военного мятежа

<p>Президент РФ Владимир Путин (в центре), врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник (слева направо). Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Президент РФ Владимир Путин (в центре), врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник (слева направо). Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Руководители республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей выразили президенту России Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроили бойцы ЧВК "Вагнер". Об этом они заявили в своих телеграм-каналах.

Так, врио главы ДНР Денис Пушилин назвал происходящее очередным сложным этапом для России и выразил уверенность, что наша страна с этим справится.

"Сейчас единственное верное решение для достижения всеобъемлющей и такой нужной победы — это сплочение вокруг Верховного главнокомандующего и президента РФ Владимира Владимировича Путина. Только так, объединив все усилия, объединив всю страну, мы можем двигаться к такой нужной победе", — подчеркнул Пушилин.

Также о поддержке главы государства заявили врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник, врио руководителей Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. В своих телеграм-каналах они написали, что их регионы "с президентом".

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент.

Светлана Оперук
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