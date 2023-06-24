Главы новых регионов России выразили поддержку Путину на фоне военного мятежа
Президент РФ Владимир Путин (в центре), врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин и врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник (слева направо). Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Руководители республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей выразили президенту России Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроили бойцы ЧВК "Вагнер". Об этом они заявили в своих телеграм-каналах.
Так, врио главы ДНР Денис Пушилин назвал происходящее очередным сложным этапом для России и выразил уверенность, что наша страна с этим справится.
"Сейчас единственное верное решение для достижения всеобъемлющей и такой нужной победы — это сплочение вокруг Верховного главнокомандующего и президента РФ Владимира Владимировича Путина. Только так, объединив все усилия, объединив всю страну, мы можем двигаться к такой нужной победе", — подчеркнул Пушилин.
Также о поддержке главы государства заявили врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник, врио руководителей Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. В своих телеграм-каналах они написали, что их регионы "с президентом".
Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент.