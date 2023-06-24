Главы новых регионов России выразили поддержку Путину на фоне военного мятежа

Руководители республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей выразили президенту России Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроили бойцы ЧВК "Вагнер". Об этом они заявили в своих телеграм-каналах.

Так, врио главы ДНР Денис Пушилин назвал происходящее очередным сложным этапом для России и выразил уверенность, что наша страна с этим справится.

"Сейчас единственное верное решение для достижения всеобъемлющей и такой нужной победы — это сплочение вокруг Верховного главнокомандующего и президента РФ Владимира Владимировича Путина. Только так, объединив все усилия, объединив всю страну, мы можем двигаться к такой нужной победе", — подчеркнул Пушилин.