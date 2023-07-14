Живёт с бомжами: Петербурженка не может забрать 5-летнюю племянницу у алкаша-сожителя покойной сестры

Мать пятилетней Полины из Краснодара умерла от цирроза печени, за пару месяцев до смерти женщина вписала в свидетельство о рождении дочери своего сожителя. Теперь родная тётя девочки Яна Терновская и другие родственники борются за права на воспитание малышки, которую "папа" готов содержать в ужасных условиях, получая положенные ребёнку выплаты за потерю кормилицы.

Петербурженка раскрыла подробности борьбы за племянницу с сожителем погибшей сестры. Видео © LIFE

Алексей (сожитель погибшей) не является биологическим отцом девочки, но после смерти матери право воспитывать ребёнка осталось за ним. Мужчина выпивает, живёт в захламлённом гараже с бездомными и не работает. В таких условиях жила и девочка, ведь забрать ребёнка тётя не могла.

"Я могла по несколько дней вообще не знать, что с ребёнком. Жив ребёнок? Не жив? После смерти сестры мне позвонили соседи, сообщив мне о том, что сегодня видели Алексея пьяным на улице и он тащил Полину и с ним были мужчины ещё пьяные, его собутыльники", — рассказала тётя девочки Лайфу.

Казалось бы, вопрос решили: Яна попросила Алексея написать доверенность, чтобы увезти Полину к себе, и юридический папа согласился, не испытывая к девочке никакого интереса. Но уже через несколько месяцев мужчина аннулировал доверенность и потребовал вернуть ему ребёнка в течение трёх дней.

Родственники Полины уверены, что за его требованием стоит исключительно желание получать положенные ребёнку выплаты. На время разбирательства органы опеки отправили девочку в приют, но Яна и её юрист Евгения Тутушкина решительно настроены забрать малышку к себе и подарить ей нормальное детство.