Мать показавшей жест о помощи в эфире ТВ девочки неоднократно нарушала судебные решения

Мать девочки из Мурома Владимирской области, которая показала в эфире российского телевидения жест о помощи, неоднократно привлекалась к ответственности за препятствование общению ребёнка с отцом. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Юлия Раснянская. По её словам, на данный момент дети находятся "в безопасности" и чувствуют себя хорошо.