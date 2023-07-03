Мать показавшей жест о помощи в эфире ТВ девочки неоднократно нарушала судебные решения
Омбудсмен Раснянская: Мать девочки с жестом о помощи нарушала судебные решения
Мать девочки из Мурома Владимирской области, которая показала в эфире российского телевидения жест о помощи, неоднократно привлекалась к ответственности за препятствование общению ребёнка с отцом. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Юлия Раснянская. По её словам, на данный момент дети находятся "в безопасности" и чувствуют себя хорошо.
"Она препятствовала общению, поэтому составлялись протоколы. В случае развода родителям важно уметь договариваться, чтобы подобные ситуации не возникали с детьми", — сказала Раснянская в беседе с ТАСС.
Омбудсмен отметила, что наличие протоколов говорит об имеющемся конфликте, который должен быть урегулирован "двумя взрослыми людьми". Для разрешения споров им была предложена процедура медиации.
Напомним, ранее Лайф писал о том, что в соцсетях распространяют фрагмент одной из передач российского ТВ, в которой маленькая девочка показала международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии. Выпуск программы был посвящён семье, в которой бывшие супруги не могут поделить опеку над двумя дочерьми. Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова проинформирована о ситуации, сложившейся во время эфира этой передачи. Кроме того, Следственный комитет инициировал проверку по данному факту. Тем временем бабушка девочки уже заявила о желании забрать её к себе.
Telegram / Mash