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3 июля, 09:01

Мать показавшей жест о помощи в эфире ТВ девочки неоднократно нарушала судебные решения

Омбудсмен Раснянская: Мать девочки с жестом о помощи нарушала судебные решения

Мать девочки из Мурома Владимирской области, которая показала в эфире российского телевидения жест о помощи, неоднократно привлекалась к ответственности за препятствование общению ребёнка с отцом. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Юлия Раснянская. По её словам, на данный момент дети находятся "в безопасности" и чувствуют себя хорошо.

"Она препятствовала общению, поэтому составлялись протоколы. В случае развода родителям важно уметь договариваться, чтобы подобные ситуации не возникали с детьми", сказала Раснянская в беседе с ТАСС.

Омбудсмен отметила, что наличие протоколов говорит об имеющемся конфликте, который должен быть урегулирован "двумя взрослыми людьми". Для разрешения споров им была предложена процедура медиации.

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Напомним, ранее Лайф писал о том, что в соцсетях распространяют фрагмент одной из передач российского ТВ, в которой маленькая девочка показала международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии. Выпуск программы был посвящён семье, в которой бывшие супруги не могут поделить опеку над двумя дочерьми. Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова проинформирована о ситуации, сложившейся во время эфира этой передачи. Кроме того, Следственный комитет инициировал проверку по данному факту. Тем временем бабушка девочки уже заявила о желании забрать её к себе.

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Telegram / Mash

Матвей Константинов
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