Показавшую в эфире сигнал о помощи девочку хочет забрать бабушка

Девочка, которая во время телеинтервью подала сигнал о помощи, может переехать от матери к бабушке — Галине Геннадьевне. Женщина рассказала kp.ru, что хочет как можно скорее забрать внучку к себе.

"Младшую очень хочет отец забрать. Мы этому не препятствуем. Отец может воспитывать своего ребёнка. А старшую — да, мы хотели бы взять себе. Сейчас такая шумиха в СМИ по этому поводу, а нам даже никто не позвонил, чтобы узнать, как обстановка в семье", — призналась женщина.

По её словам, они с радостью хотели бы забрать девочку, ведь она с рождения жила вместе с ними. Именно бабушка и научила внучку сигнальному жесту о помощи, благодаря которому ситуация приобрела огласку.

Говоря о своей дочери — матери девочек, женщина заявила, что она с детства имела непростой характер. Она обвиняла родителей в том, что ей уделяли мало внимания и несла эту обиду в душе на протяжении всей жизни. Кроме того, в 24 года она вдруг решила, что отчим до неё домогался в детстве и написала заявление в СК, но дело было закрыто. Сейчас она обвинила мужчину вновь.

"Мужа моего она на всю страну обвинила в домогательствах. Сейчас мы подали на неё заявление за клевету в СМИ. Она лжет везде и про всех. От нее ни слова правды нет", — сообщила женщина.