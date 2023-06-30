Следком начал проверку после сюжета с девочкой, которая показала жест о помощи

Следственный комитет начал проверку после телесюжета о семье из Владимирской области, в котором девочка показала жест, считающийся сигналом о помощи. Об этом рассказали в региональном СУ СК.

"Следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка после демонстрации ребёнком в эфире федерального телеканала жеста о помощи", — говорится в сообщении ведомства.

В Следкоме указали, что в эфире телепрограммы шла речь о проблемах в семье из Мурома. Следователи проверят условия жизни семьи и, при наличии оснований, примут меры по оказанию помощи девочкам.