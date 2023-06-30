Следком начал проверку после сюжета с девочкой, которая показала жест о помощи
Следственный комитет начал проверку после телесюжета о семье из Владимирской области, в котором девочка показала жест, считающийся сигналом о помощи. Об этом рассказали в региональном СУ СК.
"Следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка после демонстрации ребёнком в эфире федерального телеканала жеста о помощи", — говорится в сообщении ведомства.
В Следкоме указали, что в эфире телепрограммы шла речь о проблемах в семье из Мурома. Следователи проверят условия жизни семьи и, при наличии оснований, примут меры по оказанию помощи девочкам.
Ранее Лайф писал о том, что в соцсетях распространяют фрагмент одной из передач российского ТВ, в которой маленькая девочка показала международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии. Выпуск программы был посвящён семье, в которой бывшие супруги не могут поделить опеку над двумя дочерьми. Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова проинформирована о ситуации, сложившейся во время эфира этой передачи.
Telegram / Mash