Мать зарезала собственную 10-месячную дочь на севере Москвы
В квартире на севере Москвы найдено тело ребёнка с ножевыми ранениями
В квартире на севере Москвы обнаружено тело младенца с ножевыми ранениями, сообщили в столичном главке СКР. По данным Mash, зарезала десятимесячную малышку её собственная мать.
Телеграм-канал уточняет, что агрессивную и вооружённую ножом женщину обнаружил муж, когда пришёл домой с работы. Мужчина запер её в квартире и сразу вызвал экстренные службы. Прибывшие полицейские сделали страшную находку — москвичка успела зарезать десятимесячную дочь.
Mash уточняет, что 8 марта женщина попадала в психбольницу, позже её выписали.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты.
Соцработники полгода не замечали пропажу мальчика, тело которого опекунша выкинула на свалку в сумке
А ранее всю Россию всколыхнуло другое страшное происшествие с ребёнком. В Екатеринбурге шестилетнего мальчика, которого двое суток искали всем городом, нашли мёртвым. При этом, по данным СК, смерть наступила ещё несколько месяцев назад. Позже опекунша погибшего призналась, что прятала тело на протяжении нескольких месяцев. Женщину задержали по делу об убийстве. Кроме того, органы опеки забрали у неё остальных детей.
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