Мать зарезала собственную 10-месячную дочь на севере Москвы

В квартире на севере Москвы обнаружено тело младенца с ножевыми ранениями, сообщили в столичном главке СКР. По данным Mash, зарезала десятимесячную малышку её собственная мать.

Телеграм-канал уточняет, что агрессивную и вооружённую ножом женщину обнаружил муж, когда пришёл домой с работы. Мужчина запер её в квартире и сразу вызвал экстренные службы. Прибывшие полицейские сделали страшную находку — москвичка успела зарезать десятимесячную дочь.

Mash уточняет, что 8 марта женщина попадала в психбольницу, позже её выписали.