Девочка жестом подала сигнал о помощи в эфире российского ТВ, не на шутку напугав зрителей

В соцсетях расходится фрагмент одной из передач российского ТВ, в которой маленькая девочка показала международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии. Выпуск программы был посвящён семье, в которой родители не могут поделить опеку над двумя дочерьми после развода.

В сюжете девочка рассказывает на камеру, как сильно любит маму и как благодарна ей за всё. Одновременно с этим за спиной младшей сестры она приподнимает руку, прижимает большой палец к ладони и несколько раз сжимает пальцы в кулак и разжимает их — этот жест считается международным сигналом о помощи. Он необходим, чтобы жертва домашнего насилия могла незаметно для агрессора подать сигнал. Первыми на жест обратили внимание пользователи соцсетей, которые написали комментарии под эпизодом телеканала. По некоторым данным, в ситуацию уже вмешалась прокуратура. Отреагировал СПЧ России, который также обратился к уполномоченному по правам ребёнка в Москве Ольге Ярославской.

"Случай нерядовой. На камеру девочки демонстрируют вполне благостную картинку, вместе с тем украдкой старшая сестра подаёт международный универсальный сигнал о помощи. Значит, реалии не такие радужные", — заявил член СПЧ Александр Брод в беседе с РИА "Новости".

Заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора призвала обратить на семью "тактичное, но настойчивое" внимание. При этом, по её словам, такой жест может быть как криком о помощи, так и манипуляцией со стороны взрослых. В любом случае в ситуации необходимо разобраться и при необходимости привлечь правоохранительные органы.