Избила железным рожком из-за винограда: Стали известны детали убийства 6-летнего малыша его опекуншей
E1: Женщина-опекун до смерти избила мальчика в Екатеринбурге за то, что он съел виноград
Следователи допросили одну из старших дочерей жительницы Екатеринбурга Вероники Н., которой предъявлено обвинение в убийстве и истязании шестилетнего Даниила (имя изменено) и мошенничестве при получении выплат. Девочка рассказала, что выдвинутая её матерью версия о том, что малыш якобы погиб во время несчастного случая в ванной, — это ложь.
Как сообщает портал E1, на самом деле мальчик не имел никаких психических отклонений, хотя его опекунша рассказывала об этом всем знакомым и заставляла врать своих старших детей. Делала она это с единственной целью: чтобы Даниила забрали из семьи по медицинским показаниям. В этом случае Вероника не потеряла бы других своих детей, которых в общем-то не обижала по сравнению с этим несчастным мальчиком, к которому у женщины возникла необъяснимая, но сильная неприязнь.
Как рассказала следователям её дочка, малыша наказывали за малейшее непослушание или провинность, могли поколотить даже за то, что брал еду из холодильника. Опекунша истязала мальчишку, держа его под очень горячей или очень холодной водой, а чтобы не кричал, закрывала ему рот. В тот роковой вечер, по словам девочки, малыш без разрешения съел виноград. Это привело Веронику в ярость, и она сильно избила его большим железным рожком для обуви.
"До утра его оставили в таком состоянии, без какой-либо медицинской помощи. Наутро Вероника отправила девочку мыть брата — ребенок обкакался. Девочка заметила у него следы от ударов рожком на голове, руках, ногах, туловище. Состояние у него ухудшалось: в ванной он сполз по стенке, выгнулся, потерял сознание и вскоре умер", — сообщает источник E1.ru.
Напомним, что шестилетнего мальчика, которого двое суток искали всем Екатеринбургом, нашли мёртвым. Оказалось, что малыш погиб ещё в декабре и всё это время его тело хранилось в гараже приёмной семьи. По делу об убийстве была задержана опекунша мальчика, кроме того, у неё забрали остальных детей — трёх родных и двух приёмных. При этом сама женщина считает своё задержание несправедливым.
t.me / sledcom_sverdlovsk