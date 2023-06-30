Избила железным рожком из-за винограда: Стали известны детали убийства 6-летнего малыша его опекуншей

Следователи допросили одну из старших дочерей жительницы Екатеринбурга Вероники Н., которой предъявлено обвинение в убийстве и истязании шестилетнего Даниила (имя изменено) и мошенничестве при получении выплат. Девочка рассказала, что выдвинутая её матерью версия о том, что малыш якобы погиб во время несчастного случая в ванной, — это ложь.

Как сообщает портал E1, на самом деле мальчик не имел никаких психических отклонений, хотя его опекунша рассказывала об этом всем знакомым и заставляла врать своих старших детей. Делала она это с единственной целью: чтобы Даниила забрали из семьи по медицинским показаниям. В этом случае Вероника не потеряла бы других своих детей, которых в общем-то не обижала по сравнению с этим несчастным мальчиком, к которому у женщины возникла необъяснимая, но сильная неприязнь.

Как рассказала следователям её дочка, малыша наказывали за малейшее непослушание или провинность, могли поколотить даже за то, что брал еду из холодильника. Опекунша истязала мальчишку, держа его под очень горячей или очень холодной водой, а чтобы не кричал, закрывала ему рот. В тот роковой вечер, по словам девочки, малыш без разрешения съел виноград. Это привело Веронику в ярость, и она сильно избила его большим железным рожком для обуви.