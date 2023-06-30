Опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика обвинили в убийстве и истязании

Опекуну шестилетнего мальчика, найденного мёртвым в Екатеринбурге, предъявлено обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. В Чкаловский районный суд поступил материал об избрании меры пресечения женщине.

В суде уточнили, что её обвиняют по статьям "Мошенничество при получении выплат", "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица" и "Убийство малолетнего".