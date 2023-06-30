Опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика обвинили в убийстве и истязании
Опекуну шестилетнего мальчика, найденного мёртвым в Екатеринбурге, предъявлено обвинение в убийстве, истязании и мошенничестве при получении выплат. В Чкаловский районный суд поступил материал об избрании меры пресечения женщине.
В суде уточнили, что её обвиняют по статьям "Мошенничество при получении выплат", "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица" и "Убийство малолетнего".
Соцработники полгода не замечали пропажу мальчика, тело которого опекунша выкинула на свалку в сумке
Напомним, в Екатеринбурге шестилетнего мальчика, которого двое суток искали всем городом, нашли мёртвым. При этом, по данным СК РФ, смерть наступила ещё несколько месяцев назад. Позже опекунша погибшего призналась, что сама долго прятала тело. Женщину задержали по делу об убийстве, кроме того, органы опеки забрали у неё остальных детей. При этом сама женщина считает своё задержание несправедливым.
t.me / sledcom_sverdlovsk