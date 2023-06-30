Детский омбудсмен отреагировала на жест о помощи от девочки в эфире ТВ

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова проинформирована о ситуации, сложившейся во время эфира одной из передач на российском ТВ, когда девочка показала жест, считающийся сигналом о помощи. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

"По поручению Марии Львовой-Беловой представители аппарата детского омбудсмена установили, что в семье, проживающей во Владимирской области, сложилась конфликтная ситуация, которая пока не разрешена", — говорится в сообщении.

В связи с этим были направлены официальные запросы в региональные ведомства, включая прокуратуру и УМВД РФ, о необходимости проверки обстоятельств произошедшей ситуации. Дальнейшие меры будут предприниматься по мере получения полученной информации.