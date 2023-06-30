Детский омбудсмен отреагировала на жест о помощи от девочки в эфире ТВ
Львова-Белова поручила разобраться в ситуации с девочкой, подавшей жест о помощи
Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова проинформирована о ситуации, сложившейся во время эфира одной из передач на российском ТВ, когда девочка показала жест, считающийся сигналом о помощи. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
"По поручению Марии Львовой-Беловой представители аппарата детского омбудсмена установили, что в семье, проживающей во Владимирской области, сложилась конфликтная ситуация, которая пока не разрешена", — говорится в сообщении.
В связи с этим были направлены официальные запросы в региональные ведомства, включая прокуратуру и УМВД РФ, о необходимости проверки обстоятельств произошедшей ситуации. Дальнейшие меры будут предприниматься по мере получения полученной информации.
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Напомним, ранее в соцсетях завирусился фрагмент одной из передач российского ТВ, в которой маленькая девочка показала международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии. Выпуск программы был посвящён семье, в которой родители не могут поделить опеку над двумя дочерьми после развода.