В Госдуме призвали учить детей подавать "сигнал Вероники"
Депутат Чернышов предложил учить детей подавать жест о помощи
Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов призвал учить детей подавать жесты о помощи. Парламентарий убеждён, что сигнал необходимо включить в образовательную программу, начиная с детского сада, а также о нём надо рассказывать в социальной рекламе.
Как считает депутат, жест о помощи спасёт ребёнка не только в случае семейного насилия, но и при попытках похищения и прочих преступлениях. Однако, чтобы этот инструмент работал в полную мощь, следует повышать уровень гражданской сознательности. Соответствующие инициативы парламентарий расписал в обращении на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
"Сигнал Вероники" (так зовут девочку, которая в эфире российского ТВ показала сигнал о помощи. — Прим. Лайфа) — именно так я предлагаю назвать этот жест помощи — должны знать все: от детсадовцев до пенсионеров", — отметил Чернышов в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф писал о том, что в соцсетях распространяют фрагмент одной из передач российского ТВ, в которой маленькая девочка показала международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии. Выпуск программы был посвящён семье, в которой бывшие супруги не могут поделить опеку над двумя дочерьми. Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова проинформирована о ситуации, сложившейся во время эфира этой передачи. Также СКР начал проверку после сюжета с девочкой, которая показала жест о помощи.
Telegram / Mash