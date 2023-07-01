Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов призвал учить детей подавать жесты о помощи. Парламентарий убеждён, что сигнал необходимо включить в образовательную программу, начиная с детского сада, а также о нём надо рассказывать в социальной рекламе.

Как считает депутат, жест о помощи спасёт ребёнка не только в случае семейного насилия, но и при попытках похищения и прочих преступлениях. Однако, чтобы этот инструмент работал в полную мощь, следует повышать уровень гражданской сознательности. Соответствующие инициативы парламентарий расписал в обращении на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"Сигнал Вероники" (так зовут девочку, которая в эфире российского ТВ показала сигнал о помощи. — Прим. Лайфа) — именно так я предлагаю назвать этот жест помощи — должны знать все: от детсадовцев до пенсионеров", — отметил Чернышов в беседе с РИА "Новости".