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1 июля, 11:32

Омбудсмен рассказала о семье, ребёнок из которой показал жест о помощи в эфире ТВ

Омбудсмен Владимирской области: Дети в семье из сюжета находятся в безопасности

Дети в семье из Владимирской области, ребёнок из которой в телесюжете показал сигнал о помощи, находятся в безопасности. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщила детский омбудсмен в регионе Юлия Раснянская.

"Вчера соответствующие органы с семьёй общались. Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо", — сказала она.

Раснянская организовала дополнительную проверку, аппарат Уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области контролирует с 2020 года эту семью. Дело в том, что родители показавшей жест девочки, бывшие супруги, эмоционально относятся ко всему происходящему, отметила омбудсмен.

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Ранее Лайф писал о том, что в соцсетях распространяют фрагмент одной из передач российского ТВ, в которой маленькая девочка показала международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии. Выпуск программы был посвящён семье, в которой бывшие супруги не могут поделить опеку над двумя дочерьми. Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова проинформирована о ситуации, сложившейся во время эфира этой передачи. Также СКР начал проверку после сюжета с девочкой, которая показала жест о помощи.

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Telegram / Mash

Светлана Оперук
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