Омбудсмен рассказала о семье, ребёнок из которой показал жест о помощи в эфире ТВ
Омбудсмен Владимирской области: Дети в семье из сюжета находятся в безопасности
Дети в семье из Владимирской области, ребёнок из которой в телесюжете показал сигнал о помощи, находятся в безопасности. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщила детский омбудсмен в регионе Юлия Раснянская.
"Вчера соответствующие органы с семьёй общались. Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо", — сказала она.
Раснянская организовала дополнительную проверку, аппарат Уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области контролирует с 2020 года эту семью. Дело в том, что родители показавшей жест девочки, бывшие супруги, эмоционально относятся ко всему происходящему, отметила омбудсмен.
Ранее Лайф писал о том, что в соцсетях распространяют фрагмент одной из передач российского ТВ, в которой маленькая девочка показала международный жест, сигнализирующий о домашнем насилии. Выпуск программы был посвящён семье, в которой бывшие супруги не могут поделить опеку над двумя дочерьми. Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова проинформирована о ситуации, сложившейся во время эфира этой передачи. Также СКР начал проверку после сюжета с девочкой, которая показала жест о помощи.
Telegram / Mash