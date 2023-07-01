Омбудсмен рассказала о семье, ребёнок из которой показал жест о помощи в эфире ТВ

Дети в семье из Владимирской области, ребёнок из которой в телесюжете показал сигнал о помощи, находятся в безопасности. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщила детский омбудсмен в регионе Юлия Раснянская.

"Вчера соответствующие органы с семьёй общались. Мы с уверенностью можем говорить, что дети в безопасности и чувствуют себя хорошо", — сказала она.

Раснянская организовала дополнительную проверку, аппарат Уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области контролирует с 2020 года эту семью. Дело в том, что родители показавшей жест девочки, бывшие супруги, эмоционально относятся ко всему происходящему, отметила омбудсмен.