Зарезавшую 10-месячного сына москвичку заключили под стражу

Жительницу Москвы, убившую десятимесячного сына, заключили под стражу. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, женщина пробудет в СИЗО как минимум до 29 августа.

"23-летней женщине предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 августа 2023 года включительно", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 29 июня в квартире на севере Москвы было найдено тело десятимесячного ребёнка с ножевыми ранениями. Выяснилось, что убила малыша собственная мать. Её с ножом в руке обнаружил пришедший домой муж. Как узнал Лайф, у женщины была послеродовая депрессия и она состояла на учёте с диагнозом "шизофрения". Сейчас подозреваемая задержана.