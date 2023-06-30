Лайф публикует видео, как врачи выводят из дома зарезавшую 10-месячного сына москвичку

Москвичка, которая убила на севере столицы десятимесячного сына, страдала послеродовой депрессией. Её уже задержали, опубликовано видео, как врачи выводят девушку из дома. Как пишет телеграм-канал SHOT, сейчас проводятся следственные действия.

Москвичку, убившую 10-месячного сына, выводят из дома. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, как 23-летнюю Елизавету выводят врачи и сажают в карету скорой помощи. Как уточняется, сожитель девушки вернулся с работы и обнаружил тело малыша со множественными ножевыми ранениями. Там же была мать ребёнка, при ней был нож. Мужчина сразу же позвонил в экстренные службы. Он громко кричал, чтобы полиция и медики приехали поскорее.

Соседи также поделились информацией, что семья поселилась в квартире на севере столицы примерно полгода назад. Девушка была не особо общительной, а её сожитель — пара не состояла в браке — появлялся редко, где-то раз в два-три месяца. Однажды соседи наблюдали картину, как Елизавета тащила одной рукой коляску с прогулки, а другой — подвыпившего сожителя. При этом она страдала послеродовой депрессией и лечилась в марте в одной из московских больниц. Мать погибшего ребёнка задержана и даёт показания.