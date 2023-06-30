Лайф публикует видео, как врачи выводят из дома зарезавшую 10-месячного сына москвичку
SHOT: Убившая 10-месячного сына москвичка страдала послеродовой депрессией
Москвичка, которая убила на севере столицы десятимесячного сына, страдала послеродовой депрессией. Её уже задержали, опубликовано видео, как врачи выводят девушку из дома. Как пишет телеграм-канал SHOT, сейчас проводятся следственные действия.
Москвичку, убившую 10-месячного сына, выводят из дома. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, как 23-летнюю Елизавету выводят врачи и сажают в карету скорой помощи. Как уточняется, сожитель девушки вернулся с работы и обнаружил тело малыша со множественными ножевыми ранениями. Там же была мать ребёнка, при ней был нож. Мужчина сразу же позвонил в экстренные службы. Он громко кричал, чтобы полиция и медики приехали поскорее.
Соседи также поделились информацией, что семья поселилась в квартире на севере столицы примерно полгода назад. Девушка была не особо общительной, а её сожитель — пара не состояла в браке — появлялся редко, где-то раз в два-три месяца. Однажды соседи наблюдали картину, как Елизавета тащила одной рукой коляску с прогулки, а другой — подвыпившего сожителя. При этом она страдала послеродовой депрессией и лечилась в марте в одной из московских больниц. Мать погибшего ребёнка задержана и даёт показания.
Напомним, накануне вечером сообщалось, что в квартире на севере Москвы было найдено тело ребёнка с ножевыми ранениями. Девушка успела убить малыша до того момента, как пришёл домой её сожитель. Тот запер её в квартире и вызвал полицию.
Telegram / SHOT