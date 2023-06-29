Россиянка зверски убила четырёх человек и заставила их детей избавиться от улик

По версии следствия, 28 июня подозреваемая выпивала алкоголь в гостях у знакомых. А ночью гостья по очереди зарезала двух женщин 34 и 40 лет и двух мужчин 40 и 46 лет. После бойни убийца, угрожая ножом, заставила находившихся дома детей замывать следы крови и тащить к ней домой телефоны и телевизор погибших. По дороге ребятам удалось сбежать и рассказать учителям о страшном преступлении, а те уже обратились в полицию.