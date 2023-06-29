Россиянка зверски убила четырёх человек и заставила их детей избавиться от улик
В Кузбассе задержали подозреваемую в убийстве четырёх человек во время застолья
Место убийства в городе Берёзовском. Фото © СУ СКР по Кемеровской области
В городе Берёзовском Кемеровской области местная жительница подозревается в убийстве четырёх человек. Её задержали, сообщает в телеграм-канале пресс-служба регионального управления СКР.
"В ходе проведённых следственных действий и оперативных мероприятий установлена причастность к совершённому преступлению 52-летней жительницы г. Берёзовского <...> Подозреваемую задержали", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 28 июня подозреваемая выпивала алкоголь в гостях у знакомых. А ночью гостья по очереди зарезала двух женщин 34 и 40 лет и двух мужчин 40 и 46 лет. После бойни убийца, угрожая ножом, заставила находившихся дома детей замывать следы крови и тащить к ней домой телефоны и телевизор погибших. По дороге ребятам удалось сбежать и рассказать учителям о страшном преступлении, а те уже обратились в полицию.
Теперь решаются вопросы о предъявлении подозреваемой обвинения и избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Женщине намерены провести психиатрическую экспертизу. Тем временем следователи продолжают устанавливать детали жуткой расправы и собирать доказательства.
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