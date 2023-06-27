Неадекват вонзил нож в сердце соседа из-за громкой музыки и пустился в бега

В Ростовской области задержали неадеквата, который насмерть зарезал соседа ножом за то, что тот громко слушал музыку. Драку увидели из окна местные жители и сняли на видео.

Житель Ростовской области зарезал человека на глазах у соседей. Видео © SHOT

Как пишет SHOT, потасовка между соседями произошла в городе Шахты. Один из мужчин взбесился из-за того, что другой не хотел убавлять громкость, и набросился на оппонента с ножом. 34-летний пострадавший в итоге скончался.