Неадекват вонзил нож в сердце соседа из-за громкой музыки и пустился в бега
В Ростовской области мужчина убил соседа из-за громкой музыки
В Ростовской области задержали неадеквата, который насмерть зарезал соседа ножом за то, что тот громко слушал музыку. Драку увидели из окна местные жители и сняли на видео.
Житель Ростовской области зарезал человека на глазах у соседей. Видео © SHOT
Как пишет SHOT, потасовка между соседями произошла в городе Шахты. Один из мужчин взбесился из-за того, что другой не хотел убавлять громкость, и набросился на оппонента с ножом. 34-летний пострадавший в итоге скончался.
Подозреваемого задержали быстро. Он снимал квартиру в том же доме, что и его жертва. После нападения мужчина попытался скрыться с места преступления на автомобиле, но его нашли. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ещё один трагический случай ранее произошёл в Кызыле. Как сообщал Лайф, 36-летний житель Ак-Довурака средь бела дня зарезал 23-летнюю девушку, перепутав её с другим человеком. Мужчину задержали. Позднее выяснилось, что он страдает шизофренией и состоит на учёте в психдиспансере.