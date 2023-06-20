В Кызыле мужчина зарезал случайную прохожую, перепутав её с другой девушкой

В Кызыле мужчина по ошибке зарезал случайную девушку. Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Республике Тыва, на страшное преступление пошёл 36-летний житель Ак-Довурака. Прямо средь бела дня он подошёл к своей 23-летней жертве на площади Арата и нанёс ей множественные удары ножом.

Задержанный за убийство в Кызыле мужчина. Фото © СУ СК РФ по Республике Тыва

"Благодаря грамотно проведённым следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям лицо, причастное к совершению преступления, установлено... Мужчина, перепутав девушку, из-за имеющихся личных неприязненных отношений ножом нанёс несколько ударов по телу потерпевшей", — говорится в опубликованном сообщении.

Нож, которым задержанный зарезал девушку. Фото © СУ СК РФ по Республике Тыва

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", решается вопрос о заключении убийцы под стражу.