Мужчина, зарезавший случайную прохожую в Кызыле, страдал шизофренией

Мужчина, который зарезал случайную прохожую в центре Кызыла, страдает шизофренией. Как сообщает телеканал "360", мужчина состоит на учёте в психдиспансере.

"Он состоит на учёте в ПНД, имеет диагноз "шизофрения". С погибшей ранее не был знаком", — сказал собеседник издания.

По его словам, мужчина подошёл к девушке с вопросом, но та торопилась и попросила отстать от неё. Тогда он достал нож и расправился с несчастной.