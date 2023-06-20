Мужчина, зарезавший случайную прохожую в Кызыле, страдал шизофренией
"360": Зарезавший девушку в центре Кызыла страдает шизофренией
Задержанный за убийство в Кызыле мужчина. Обложка © СУ СК РФ по Республике Тыва
Мужчина, который зарезал случайную прохожую в центре Кызыла, страдает шизофренией. Как сообщает телеканал "360", мужчина состоит на учёте в психдиспансере.
"Он состоит на учёте в ПНД, имеет диагноз "шизофрения". С погибшей ранее не был знаком", — сказал собеседник издания.
По его словам, мужчина подошёл к девушке с вопросом, но та торопилась и попросила отстать от неё. Тогда он достал нож и расправился с несчастной.
Напомним, чудовищный случай произошёл в Кызыле сегодня. Как сообщал Лайф, 36-летний житель Ак-Довурака средь бела дня зарезал 23-летнюю девушку, перепутав её с другим человеком. Мужчину задержали.