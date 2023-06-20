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20 июня, 09:34

Мужчина, зарезавший случайную прохожую в Кызыле, страдал шизофренией

"360": Зарезавший девушку в центре Кызыла страдает шизофренией

<p>Задержанный за убийство в Кызыле мужчина. Обложка © <a href="https://tuva.sledcom.ru/news/item/1802318/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Республике Тыва</a></p>

Задержанный за убийство в Кызыле мужчина. Обложка © СУ СК РФ по Республике Тыва

Мужчина, который зарезал случайную прохожую в центре Кызыла, страдает шизофренией. Как сообщает телеканал "360", мужчина состоит на учёте в психдиспансере.

"Он состоит на учёте в ПНД, имеет диагноз "шизофрения". С погибшей ранее не был знаком", — сказал собеседник издания.

По его словам, мужчина подошёл к девушке с вопросом, но та торопилась и попросила отстать от неё. Тогда он достал нож и расправился с несчастной.

Напомним, чудовищный случай произошёл в Кызыле сегодня. Как сообщал Лайф, 36-летний житель Ак-Довурака средь бела дня зарезал 23-летнюю девушку, перепутав её с другим человеком. Мужчину задержали.

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Максим Плетнёв
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