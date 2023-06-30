"Кричала на латыни не своим голосом": Убившая 10-месячного сына москвичка жаловалась мужу на демонов

Отчим десятимесячного мальчика, которого убила мать, рассказал подробности трагедии с участием его супруги. В беседе с "Вечерней Москвой" он рассказал, что жена после того, как зарезала сына, позвонила ему и говорила мужским голосом.

"Я с утра поехал на работу, занимался делами, и в 10 часов жена мне позвонила… Я понял, что у неё с речью проблемы. Она кричала, что демоны её замучили", — подчеркнул мужчина.

По его словам, когда он вернулся домой, супруга была в неадекватном состоянии. Девушка пошла на мужа с ножом и "кричала на латыни не своим голосом". Мужчина предположил, что в трагической истории виновата не только болезнь жены, но и её бывший возлюбленный, который является биологическим отцом погибшего ребёнка. Мужчина считает, что тот мог влиять на психологическое состояние девушки, когда они разговаривали по телефону. Сейчас злоумышленница находится в психдиспансере.