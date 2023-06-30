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30 июня, 08:33

Убить 10-месячного сына москвичке приказали голоса, она ударила малыша ножом 15 раз

SHOT: Убившая 10-месячного сына москвичка ударила его ножом 15 раз

23-летняя жительница Москвы, убившая десятимесячного сына, заявила на допросе, что на преступление её толкнули "голоса". Как пишет SHOT, женщина ударила младенца ножом 15 раз.

Телеграм-канал уточняет, что, когда муж вернулся домой, его супруга сидела с окровавленным ножом в руке, а мёртвый младенец лежал в кроватке. При этом мужчина не является отцом убитого ребёнка.

Лайф публикует видео, как врачи выводят из дома зарезавшую 10-месячного сына москвичку

Лайф публикует видео, как врачи выводят из дома зарезавшую 10-месячного сына москвичку

Напомним, вечером 29 июня в квартире на севере Москвы было найдено тело десятимесячного ребёнка с ножевыми ранениями. Выяснилось, что убила малыша собственная мать. Её с ножом в руке обнаружил пришедший домой муж. Как узнал Лайф, женщина страдала послеродовой депрессией и стояла на учёте с диагнозом "шизофрения". Сейчас она задержана.

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Telegram / SHOT

Александра Вишнякова
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