Убить 10-месячного сына москвичке приказали голоса, она ударила малыша ножом 15 раз

23-летняя жительница Москвы, убившая десятимесячного сына, заявила на допросе, что на преступление её толкнули "голоса". Как пишет SHOT, женщина ударила младенца ножом 15 раз.

Телеграм-канал уточняет, что, когда муж вернулся домой, его супруга сидела с окровавленным ножом в руке, а мёртвый младенец лежал в кроватке. При этом мужчина не является отцом убитого ребёнка.