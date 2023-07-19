Стало известно, сколько россиян не успевают обедать из-за работы

Подавляющее большинство россиян вынуждены работать в нерабочее время. Речь идёт о 90% людей, поучаствовавших в опросе страховой компании "Росгосстрах" и исследовательского центра "Зарплаты.ру", с результатами которого ознакомился Лайф.

Так, по данным опроса, из них 48% респондентов приходится работать сверхурочно время от времени, 28% перерабатывают часто, а 14% — в случае крайней необходимости.

Наиболее частые переработки зафиксированы среди сотрудников в области юриспруденции (57%), общепита (50%), сферы услуг (46%), образования (42%) и маркетинга и PR (40%). Стоит заметить, что 44% респондентов перерабатывают по своему желанию, 43% — по требованию начальства, а 13% — по инициативе клиента.

По данным опроса, из-за большого количества работы 64% людей не успевают отвлечься на обед. Ещё 51% опрошенных приходится трудиться в выходные, если случаются форс-мажоры. При этом 15% работают в выходные довольно часто, чтобы закончить недоделанные в будние дни дела.

Примечательно, что только 41% респондентов просят премию за дополнительную работу: по их мнению, любой труд должен быть оплачен. С ними не согласны 24% опрошенных, которые уверены, что переработки помогают лучше выполнять задачи. Есть и те, кто получает удовольствие от чрезмерного выполнения задач. Таких — 13%. Лишний раз обсуждать доплату за переработки считают бессмысленным 22%.

Опрос также показал и отношение россиян к четырёхдневной рабочей неделе: 49% готовы перейти на этот формат при сохранении зарплаты, а 20% убеждены, что такой график повысит эффективность. Ещё 11% в целом были бы рады дополнительному дню отдыха, и только 12% россиян хотели бы оставить всё как есть.