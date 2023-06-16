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16 июня, 05:46

Минтруд поставил точку в вопросе о шестидневке в России

Глава Минтруда Котяков: В Трудовом кодексе не будет шестидневной рабочей недели

Министерство труда и социальной защиты не поддерживает введение в России шестидневной рабочей недели, заявил глава ведомства Антон Котяков.

"Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой", сказал он в интервью ТАСС.

Министр отметил, что нынешнее трудовое законодательство позволяет работодателю гибко подходить к организации времени работы сотрудников и их функциям. По его словам, необходимо делать акцент именно на этих отношениях с точки зрения "персонального диалога" между сторонами, а переработки свыше стандартных 40 часов должны оплачиваться.

Эксперт объяснил, что не так с идеей ввести шестидневную рабочую неделю

Эксперт объяснил, что не так с идеей ввести шестидневную рабочую неделю

Напомним, с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю выступили в ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". Там считают, что это поможет укрепить экономику страны в период санкций. Однако инициатива не нашла поддержки среди политиков и экспертов. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, шестидневка нанесёт удар по российскому бизнесу. Как отметил её коллега Никита Чаплин, предложение бизнесменов является бессмысленным.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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