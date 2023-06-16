Минтруд поставил точку в вопросе о шестидневке в России

Министерство труда и социальной защиты не поддерживает введение в России шестидневной рабочей недели, заявил глава ведомства Антон Котяков.

"Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой", — сказал он в интервью ТАСС.

Министр отметил, что нынешнее трудовое законодательство позволяет работодателю гибко подходить к организации времени работы сотрудников и их функциям. По его словам, необходимо делать акцент именно на этих отношениях с точки зрения "персонального диалога" между сторонами, а переработки свыше стандартных 40 часов должны оплачиваться.