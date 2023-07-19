Как по хвостикам выбрать лучшие ягоды и фрукты для варенья: Советы эксперта

Во второй половине лета традиционно наступает сезон варенья, когда хозяйки с удовольствием берутся за варку любимого домочадцами лакомства. Чтобы оно получилось вкусным и густым, важно знать не только все тонкости этого процесса, но и правильно подобрать ингредиенты. Как это сделать, в беседе с Лайфом рассказала нутрициолог сервиса "Пакет" от X5 Елена Свиридова.

Собеседница Лайфа напомнила, что домашнее варенье, несомненно, получается вкуснее покупного, если соблюдать процесс варки и выбрать правильные ингредиенты. Например, клубника должна быть ярко-красного цвета: бордовый оттенок говорит о перезрелости или присутствии нитратов, а бледная окраска — о незрелости. Из такой ягоды варенье получится с кислинкой.

При покупке клубники важно обратить внимание на хвостики, которые должны быть зелёными Фото © Unsplash

При покупке клубники важно обратить внимание и на хвостики, которые должны быть зелёными. Если их не оказалось, значит, их мог оборвать продавец, так как ягода была уже не первой свежести, предупредила Свиридова. Кроме того, зёрнышки должны располагаться далеко друг от друга и быть глубоко "посаженными". Такая клубника будет сахаристой, что повлияет и на вкус варенья.

А вот для приготовления варенья из груши, абрикосов или персиков, напротив, стоит выбирать недозрелые плоды, которые меньше разварятся в процессе. Нутрициолог пояснила, что даже пресноватый вкус фруктов раскроется в полной мере: с помощью сахара варенье приобретёт новый оттенок. Для придания аромата можно использовать грецкий орех, мускат, корицу, имбирь, ваниль или кардамон.

Чтобы варенье получилось идеальным, плоды для его варки нужно выбирать одинаковой спелости Фото © Unsplash

Для определения степени зрелости рекомендуется обратить внимание на цвет плодов: зрелые отличаются равномерным и ярким окрасом, а перезрелые — слишком мягкие, тёмные, деформированные, с растрескавшейся кожицей и неприятным запахом.

"Если покупаете плоды в супермаркете, не берите помятые, думая, что для варенья подойдёт что угодно. К свежим фруктам и ягодам можно добавить только несколько штук перезрелых. Они содержат больше пектина, благодаря которому варенье приобретёт желеобразную структуру и более насыщенный вкус", — советует специалист.

Для приготовления варенья из груши, абрикосов или персиков стоит выбирать недозрелые плоды, которые меньше разварятся в процессе Фото © Unsplash

Если вы задумали приготовить варенье с целыми ягодами и фруктами, то для этого нужно выбирать средние плоды. К тому же они не должны быть испорчены: так форма сохранится в процессе приготовления, резюмировала собеседница Лайфа.