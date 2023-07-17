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17 июля, 13:13

Врач развеял миф о пользе природного заменителя белого сахара

Эндокринолог Калинчев: Замена сахара на фруктозу не принесёт пользы организму

Замена белого сахара на фруктозу не будет полезна для организма. Более того, она даже вреднее. Об этом заявил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

"Фруктоза — это природный сахар, который содержится во всех сладких фруктах, ягодах и изделиях из них. Мало кто знает, что она вреднее для человека в плане лишнего жира", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Врач добавил, что для людей с лишним весом сахароза на самом деле полезнее фруктозы. При наличии инсулинорезистентности последняя откладывается в виде жира, в результате чего организм не способен её утилизировать как энергетический субстрат. Медик рассказал, что именно фруктоза является одной из главных причин ожирения в регионах, где едят много фруктов и ягод, например, на юге России.

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Freepik / jcomp

Никита Осипов
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