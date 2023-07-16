Диетолог перечислила популярные продукты, виновные в скоростном наборе лишнего веса

Некоторые продукты ведут к набору лишнего веса быстрее прочих. О том, какой еды и напитков следует сторониться при отсутствии желания потолстеть, Лайфу рассказала врач – терапевт-диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова.

Первый из популярных вредных продуктов — соки, сообщила врач. Они содержат большое количество углеводов — от 10 до 15 граммов на 100 граммов сока, что эквивалентно двум-трём чайным ложкам сахара. А средняя порция сока составляет 350 граммов, что означает, что в одной порции напитка может содержаться до десяти чайных ложек сахара. Такое количество сахара может привести к быстрому набору лишних килограммов и вызвать различные проблемы со здоровьем.

"Следует быть осторожным и с замороженными смузи, которые тоже содержат большое количество углеводов, включая простые сахара, способствующие набору лишнего веса", — отметила диетолог.

Особое внимание следует обратить на роллы, которые, как правило, состоят в основном из риса, уточнила терапевт. Рис содержит большое количество углеводов, что делает роллы калорийным блюдом. Например, порция роллов "Калифорния" или "Филадельфия" весом 250 граммов содержит около 500 калорий и значительное количество углеводов. Поэтому, если вы любите роллы, помните, что они не являются источником белка, а скорее углеводами. Их можно употреблять в качестве обеда, но вечером лучше выбрать диетические блюда.

"Кроме того, такие блюда, как паста, макароны с какой-либо заправкой, лазанья, плов, — это высокоуглеводные сочетания, которые также могут приводить к набору лишнего веса", — добавила Тихомирова.

Мюсли, хлопья и другие завтраки быстрого приготовления также способствуют быстрому набору веса, особенно в сочетании с соком, что создаёт настоящую углеводную бомбу, подчеркнула медик. Также следует ограничить потребление гранолы, содержащей много орехов и обжаренных на меду хлопьев, что делает её калорийной.

Все перечисленные продукты могут приводить к набору лишнего веса, если их потреблять в избытке. Поэтому, если вы следите за фигурой, важно учитывать общее количество потребляемых калорий и углеводов и стремиться использовать более здоровые и натуральные продукты, заключила врач.