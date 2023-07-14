Диетолог раскрыла секрет, как сохранить фигуру после похудения

Как правило, достигнув заветного веса, люди начинают расслабляться и незаметно набирать сброшенные килограммы обратно. Но важно понимать, что для поддержания веса на постоянном уровне требуется постоянный контроль за питанием и уровнем физической активности. О том, как сохранить фигуру после похудения, Лайфу рассказала врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.

"Важно понимать, что похудение – это долгосрочный процесс, который требует постоянного контроля и усилий. Контроль над своим телом и питанием является неотъемлемой частью этого процесса. В случае, если контроль утрачивается, вес может вернуться, поэтому важно научиться поддерживать такой образ жизни в течение всей жизни", — отметила собеседница Лайфа.

По словам врача, сохранить достигнутый вес поможет небольшой дефицит своей суточной калорийности, но это требует ежедневных усилий и самоконтроля. Если после похудения килограммы начинают возвращаться, это может быть сигналом скорректировать подход к питанию и физической активности, в таких случаях Тихомирова рекомендовала обратиться к диетологу.

Похудение — это сложный процесс, который может вызывать множество психологических проблем. Одной из них является дисморфофобия — нарушение восприятия собственного тела, которое проявляется в недовольстве своей внешностью и навязчивых мыслях о еде.

"Поэтому, прежде чем начинать процесс похудения, важно задаться вопросом, нужно ли это тебе на самом деле и какие мотивы стоят за этим желанием", — уточнила медик.