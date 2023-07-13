"Похудеть можно и на сале": Мастер спорта раскрыл секреты быстрого сброса веса к важному событию

В профессиональном спорте, особенно в единоборствах, очень распространена практика так называемой весогонки — потери максимального веса за очень короткий срок. Как рассказал Лайфу боец, мастер спорта по боксу и тренер Вячеслав Лысенко, это довольно опасно для организма, но при желании достичь потери веса можно благодаря нескольким советам. Главное — подходить к процессу с умом, чтобы не подорвать здоровье: всё же мы не профессиональные бойцы.

Вода

Вода часто задерживается в организме, и порой именно из-за неё бывают те самые ненужные килограммы, говорит боец. Иногда количество воды в организме действительно большое, тогда у людей появляется отёчность лица и тела. По словам тренера, бороться с этой проблемой очень просто: пить вашу дневную норму воды. Научно доказано, что, после того как организм получает 500 миллилитров жидкости, скорость метаболизма в последующие 30–40 минут повышается на 30%.

Профессиональный боец, мастер спорта по боксу и тренер Вячеслав Лысенко. Фото предоставлено Лайфу

Еда

"Лично мне на предсоревновательном марафоне похудения приходилось урезать количество углеводов до минимума, но я оставлял белки и жиры. Это работает по принципу популярной кетодиеты. Только я выбирал любимые продукты. Ничего не могу с собой поделать — пылаю страстью к салу, например. Парадоксально, но, как оказалось, и на нём можно похудеть. Главное — не перебарщивать, чтобы оно было не слишком солёное, и употреблять в дневное время", — отметил Лысенко. Это касается любых продуктов питания. Мастер спорта советует попробовать отказаться от слишком солёной, сладкой и острой пищи на несколько дней. Вы заметите, как испарится пара килограммов. Бороться с этим желанием можно, если позволять себе фрукты, протеиновые батончики или же другие любимые лакомства в первой половине дня.

Упражнения

Спорт и физкультура всегда были одними из основных факторов снижения веса. Вячеслав Лысенко перед боями тренируется в интенсивном режиме, а на кардиотренировках использует костюм-сауну. Однако для неподготовленных людей есть масса щадящих направлений, которые проходят под присмотром инструктора. "Но надо понимать, что только в комплексе с питанием с дефицитом калорий они будут приносить успех. Если мы едим на ночь пакет булок, а с утра идём заниматься спортом, то не нужно себя обманывать и ждать результата. Тут важно работать в комплексе и заняться дисциплиной", — советует спортсмен.

Сон и отдых

Распорядок дня очень важен: спать нужно столько, сколько требуется вашему организму. Также важно стараться качественно отдыхать, менять деятельность, чтобы избавляться от эмоционального перенапряжения. "Потому что все мы знаем, что от стресса вес только набирается, а даже если сначала уходит, потому что некоторые не могут есть при стрессе, то потом, когда ситуация налаживается, немногим хватает силы духа остановить свой организм от поглощения всего, что он видит на своём пути", — добавил Лысенко.