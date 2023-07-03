Спортивный тренер объяснила, почему мужчинам похудеть проще, чем женщинам

Мужчины худеют быстрее женщин из-за природных особенностей — они сильнее, а доля мышечной массы в мужском организме выше. Особенно хорошо это заметно на примере мужчин в возрасте до 45 лет, которые избавляются от лишнего веса быстрее женщин той же возрастной категории. Об этом рассказала Мария Волынкина, спортивный тренер и диетолог.

"Женщины худеют медленнее, потому что у них преобладают женские половые гормоны. Плюс достигающие детородного возраста женщины не рожают, это тоже ведёт к гормональным изменениям в метаболизме и влияет на организм. Женщинам важно не затягивать с родами до 40 лет", — объяснила диетолог в беседе с NEWS.ru.

Однако не стоит думать, что мужчины застрахованы от появления лишнего веса: если они не ведут достаточно активного образа жизни, то фигура начнёт меняться по женскому типу. Иными словами, доля жира в организме станет преобладающей, обвиснет грудь и вырастет живот, предостерегла Волынкина.