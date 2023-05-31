Названо два гормона, избыток которых может привести к лишнему весу

Гормоны — это "химические мессенджеры", влияющие на психическое, физическое и эмоциональное здоровье человека. В частности, они играют важную роль в контроле аппетита, поэтому различные гормональные нарушения чреваты набором лишнего веса. Об этом в беседе с Лайфом рассказала эндокринолог и диетолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" и ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Анна Кривошеева.

Как пояснила медик, гормоны, отвечающие за регуляцию обмена веществ, вырабатывает щитовидная железа. При её чрезмерной активности выделяется больше гормонов, а организм переходит в состояние активного метаболизма — гипертиреоз. А гипотиреоз — это, наоборот, когда вырабатывается слишком мало гормонов. Именно поэтому, как указала Кривошеева, люди с гипертиреозом теряют вес, а люди с гипотиреозом набирают его.

"Инсулин — гормон, который может влиять на массу тела. Хронически повышенный уровень инсулина может привести к резистентности к инсулину, когда клетки перестают адекватно на него реагировать. В таком случае начинает активно откладываться жировая ткань, особенно в области талии, что приводит к набору веса", — добавила специалист.

Ещё одним гормоном, влияющим на вес, является кортизол. Он высвобождается, когда организм испытывает стресс. При этом учёные уже доказали, что хронически повышенный уровень кортизола может привести к набору лишних килограммов.

Также медик обратила внимание на женские и мужские половые гормоны — эстроген и тестостерон. Как очень высокий, так и низкий уровень эстрогена может привести к накоплению лишнего веса у представительниц прекрасного пола. А вот у мужчин недостаток тестостерона, как правило, связан с увеличением жировых отложений, особенно в области живота.

В заключение диетолог рассказала о не менее важных гормонах, таких как грелин и лептин. Основная функция первого, по её словам, заключается в повышении аппетита. А лептин, наоборот, снижает его и защищает человека от переедания. В процессе приёма пищи этот гормон посылает сигнал мозгу о том, что уже было употреблено достаточно еды и больше не требуется.