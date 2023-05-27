Счастье в еде: Диетолог объяснила, как через питание получить гормон радости

Побороть депрессию с помощью питания возможно, если правильно составить меню, включив в него особые продукты. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

Во-первых, энкефалины и эндорфины отвечают за улучшение настроения. Первые состоят из тирозина, глицина, фенилаланина и лейцина. Всё это содержится в соевых бобах, бананах, миндале и яйцах. Это самые простые способы получить "гормон счастья". А самый быстрый метод заправиться эндорфинами — это съесть мозги. В некоторых национальных кухнях их едят сырыми, у нас же принято готовить.

Во-вторых, арахидоновая кислота относится к незаменимым жирным кислотам и играет важную роль в организме человека — отвечает за механизмы восстановления после стресса не только на эмоциональном уровне, но и на клеточном. Эти вещества вызывают чувство расслабления, отдыха и усиливают ощущение радости жизни. Много арахидоновой кислоты в сале — съеденные 30 грамм продукта дают заряд бодрости и настроения на весь день.

В-третьих, дефицит серотонина вызывает депрессию. Большинство таблетированных психотропных антидепрессантов — это вещества, искусственно повышающие уровень серотонина. Но вместо медикаментов можно потреблять молочные продукты, особенно сыр.

В-четвёртых, дофамин. Это нейромедиатор, который синтезируется эндокринными клетками головного мозга в ситуациях удовольствия — будь то вкусная еда, приятные запахи или общение с близкими людьми и домашними животными. Очень много дофамина есть в арахисе, миндале и семечках подсолнуха.

В-пятых, норадреналин. Такое вещество вызывает состояние не просто радости, а именно прилива энергии и силы. Это предшественник адреналина. Норадреналин — нейромедиатор экстремалов и любителей острых ощущений. Но испытать аналогичное чувство без риска можно, употребив продукты, в которых содержится норадреналин. Высокий уровень этого вещества есть в мясе, которое подаётся без тепловой обработки: сыровяленое, а также хамон, бастурма, брезаола, прошуто, бекон.