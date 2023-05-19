Психотерапевт дал совет, как научиться не заедать стресс

Во время депрессии человек ничему не радуется и может поверить рекламе, в которой пища выдаётся за главный источник счастья. В результате люди заедают стресс — и со временем эта проблема становится достаточно масштабной. Для того чтобы её победить, необходимо поменять пищевое поведение и привычки. Об этом заявил психотерапевт Андрей Курпатов.

"Если вы испытываете чувство тревоги, то у вас поднимается давление, учащается сердцебиение. За что отвечает симпатический отдел вегетативной нервной системы. Чтобы его подавить, надо активизировать желудочно-кишечный тракт, потому что всё работает в противофазе", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Прежде всего Курпатов порекомендовал покупать лишь те продукты, которые нужны с точки зрения энергетического потенциала. Если есть лишний вес, то не следует злоупотреблять хлебобулочными изделиями или сахаром. Также нужно научиться получать удовольствие от обычной пищи, без усилителей вкуса. Как пояснил врач, полезные привычки формируются в течение трёх недель, за это время можно сбросить от трёх до пяти килограммов.