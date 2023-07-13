Названы блюда, которые лучше не есть перед полётом

Перед авиаперелётом лучше отказаться от блюд из фасоли, бобовых и гороха. Такой совет дала врач-диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

"Блюда из фасоли и жирная пища могут усугубить ситуацию, если у человека наблюдается тяжесть и дискомфорт в желудке. В случае ночного перелёта не стоит есть тяжёлую пищу, например стейк. Большое количество белка дольше усваивается и переваривается, особенно если человек спит, в таком случае наутро может появиться запор", — отметила она.

В беседе с NEWS.ru диетолог также призвала не пить алкоголь, особенно при длительном перелёте. По мнению специалиста, лучше употреблять кошерную еду, например хумус. Дианова пояснила, что состав таких продуктов более натуральный, они не вызывают бурного газообразования и достаточно питательны.